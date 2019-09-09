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رياضة

نصرة عيد تبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بالأهلي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:19 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
بدأت نصرة عيد، كابتن فريق سيدات يد النادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل ضمن برنامجها العلاجي للتعافي من آثار العملية الجراحية التي أجرتها نهاية الموسم الماضي.

وقال الجهاز الطبي إن اللاعبة بدأت مرحلة جديدة من التأهيل قبل العودة للتدريبات.

وكانت نصرة عيد قد خضعت لجراحة في اصبع اليد للتخلص من الإصابة المتكررة التي تعرضت لها أكثر من مرة في نفس المكان على مدار الموسم الماضي.

ويستعد فريق سيدات يد النادي الأهلي لمواجهة هليوليدو في الجولة الثانية من منافسات بطولة منطقة القاهرة والمقرر إقامتها على الصالة المغطاة لنادي هليوليدو غدا الثلاثاء.

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