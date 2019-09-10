حكم توريث المقابر.. المفتى السابق يوضح

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن المقابر كلها أوقاف، فهى تخرج من ملك الإنسان إلى ملك الله وحده -عز وجل-.





وأوضح «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «هل المقابر تُورث ؟»، أن الذى يورث هو: الاختصاص والمنفعة، بمعنى: أن تكون هذه المقابر مختصة بعائلةٍ ما؛ فلا يجوز لعائلة أخرى أن تدفن فيها أحداً إلا بإذنٍ منهم.





وتابع: إن الجلوس على المقابر منهي عنه، والسير على المقابر التي بها موتى يكون للضرورة، أي للدفن فقط، فالإنسان يجب احترامه حيًا وميتًا.



