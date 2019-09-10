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ديني

حكم توريث المقابر.. المفتى السابق يوضح

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
توريث المقابر
توريث المقابر
الفكر الديني
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن المقابر كلها أوقاف، فهى تخرج من ملك الإنسان إلى ملك الله وحده -عز وجل-.

وأوضح «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «هل المقابر تُورث ؟»، أن الذى يورث هو: الاختصاص والمنفعة، بمعنى: أن تكون هذه المقابر مختصة بعائلةٍ ما؛ فلا يجوز لعائلة أخرى أن تدفن فيها أحداً إلا بإذنٍ منهم.

وتابع: إن الجلوس على المقابر منهي عنه، والسير على المقابر التي بها موتى يكون للضرورة، أي للدفن فقط، فالإنسان يجب احترامه حيًا وميتًا.

واستشهد بما ررى عن النبى - صلى الله عليه وسلم- قوله: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرٍ» رواه مسلم في صحيحه.

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