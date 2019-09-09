محمود فايز يواصل تدريبات العلاج الطبيعي بالأهلي

يواصل محمود فايز، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أداء تدريبات العلاج الطبيعي التي يخضع لها للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



وكان اللاعب قد اشتكى من آلام في الحوض أبعدته عن التدريبات الجماعية، وقرر الجهاز الطبي للفريق خضوعه لبرنامج علاج طبيعي.



ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز فايز للعودة سريعا إلى التدريبات الجماعية والمباريات، خاصة أنه أحد أبرز العناصر بتشكيلة الفريق.