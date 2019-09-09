وزير الخارجية: توجيهات الرئيس السيسي ألا ندخر جهدا لمواصل العمل مع السودان

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا ندخر أي جهد لاستمرار العمل المشترك مع الأشقاء في السودان، لدعم العلاقات بين البلدين.



وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية المصرية وعلى مستوى الشعب المصري لدعم العلاقات، لتظل دائما في خدمة مصالح الشعبين المشتركة.



وأوضح أن مباحثاته على كافة الأصعدة في الخرطوم عبرت عن إرادة سياسية قوية لدى البلدين لاستمرار العلاقة الوثيقة على كافة المستويات، وتوفير كل ما لدينا من قدرات لانطلاق السودان في المرحلة الجديدة.