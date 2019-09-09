بالأتوبيس الطائر.. تعليم الوادى الجديد يتابع استعدادات العام الجديد

انطلق صباح اليوم الاثنين الأتوبيس الطائر"، الخاص بقطاع تعليم الوادى الجديد للمرور على مدارس إدارتى الخارجة و باريس التعليمية حيث يضم الأتوبيس عددا من موجهي المواد الدراسية والمتابعين وعدد من الموجهين الماليين لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم إن تلك المتابعات تأتى بهدف الوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء تماما من أعمال الصيانة البسيطة داخل تلك المدارس وفى حال وجود أى مشكلات أو معوقات يتم العمل على حلها بشكل فورى وسريع دون تصيد للأخطاء أو تعطيل سير العملية التعليمية.



وأكد إبراهيم التداوي أن برنامج الأتوبيس الطائر جاء لخدمة العملية وساهم في توفير الوقت والجهد للوصول إلى جميع مدارس الإدارات التعليمية الخمس وخاصة فى متابعة المشكلات والشكاوى فى حينها والعمل على حلها بشكل فورى.



يأتى ذلك فى إطار متابعة العمل بجميع مدارس المحافظة والتأكد تماما من جاهزيتها للعام الدراسى الجديد دون أى مشكلات أو معوقات قد تعرقل سير العمل.

