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تعليم

اليونسكو تنفذ مشروع تعزيز الحياة الصحية للمراهقين وذوى الاحتياجات الخاصة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:26 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن بدء اللجنة تنفيذ مشروع "تعزيز الحياة الصحية السليمة للطلبة وبصفة خاصة المراهقين وذوى الاحتياجات الخاصة والمساواة بين الجنسين؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار مساهمة برنامج وميزانية اليونسكو لعامى 2018/2019.

ويهدف المشروع إلى الترويج للتنمية المستدامة من خلال الشراكات بين الجهات المعنية والمعلمين بدور التربية الصحية، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية لتزويد الطلبة بمعارف وأنماط السلوك الصحى لتعزيز التنمية المستدامة، وكذا تعديل سلوك المراهقين واتجاهاتهم فيما يتعلق بصحتهم، وتزويدهم بالخبرات اللازمة نحو الصحة، بالإضافة إلى تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلى من أجل وضع سلوكيات صحية للطلبة.

ويشارك فى المشروع عدد من الخبراء المتخصصين فى التربية والصحة والعلوم النفسية والتغذية من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، ووزارة التربية والتعليم، والمدارس المنتسبة لليونسكو، والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال صحة المراهقين وذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن ينفذ المشروع على عدة مراحل (الأولى) تتضمن تنظيم ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس المنتسبة لليونسكو خلال الفترة من 9 حتى 12 سبتمبر الجارى من محافظات الوجه البحرى والقبلى، والتى تم افتتاحها بحضور د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، و(الثانية) إعداد ورشة عمل للطلبة وأولياء الأمور والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس المنتسبة لليونسكو لمحافظات الجمهورية خلال نوفمبر المقبل، ويختتم المشروع بالمرحلة (الثالثة) والتى تشمل إعداد دليل للمعلمين وتوزيعه على كافة المدارس المنتسبة لليونسكو لتطبيقه عن طريق وزارة التربية والتعليم.

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