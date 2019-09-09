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أخبار العالم

إسرائيل تعلن تجميد أنشطتها الدبلوماسية حول العالم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:47 م
حكومة نتنياهو تواجه
حكومة نتنياهو تواجه أزمة مالية
محمد علي
في تطورٍ غريب، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن تعليق وتجميد معظم أنشطتها الدبلوماسية حول العالم بسبب أزمة مالية، وذلك في تكرارٍ لتعليقاتٍ سابقة، سبق وأن قامت بها حكومة الإحتلال، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها اضطرت إلى تجميد معظم أنشطتها الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بسبب نقص الأموال.

وأضافت إن التعليمات بتجميد الأنشطة الدبلوماسية، صدرت من المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.

واعتبرت وزارة الخارجية أن "التأثير الرئيسي لهذا الأمر أنه هو يأت فى هذا الوقت الحساس، وفى ظل التحديات الدبلوماسية والاستراتيجية، وفى مقدمتها تهديد إيران ووكلائها وعشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج ستكون مشلولة تماما تقريبا.

ولفتت إلى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل رحلات عمل الدبلوماسيين في الخارج وصياغة مبادرات ومعاهدات دبلوماسية جديدة واستضافة وفود من الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب في إسرائيل، والتجديدات والصيانة في مقر الوزارة، وما إلى ذلك .

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تقليصات وزارة المالية لمخصصاتها، بأنه غير مسبوق.

وأشارت الى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "يعمل على حل الأزمة".

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