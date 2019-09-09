ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس أمير عيسي 15 يوما لاتهامه بالمشاركة فى جماعة إرهابية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:53 م
محاكمة
محاكمة
محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أمير عيسى 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة إلي المتهم في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس متهم جديد 15 يوما بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

تجديد حبس متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 15 يوما

تجديد حبس متهمة بتلقي تمويل من جماعة إرهابية 15 يوما

تجديد حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة وتمويل عمليات إرهابية.. تجديد حبس أحمد بدوى 15 يوما

تجديد حبس متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 9-9-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

في يوم عاشوراء.. هذا العمل يقيك الفقر وضيق الرزق يغفل عنه الكثيرون

قانون المعاشات الجديد والفئات الرابحة.. 6 حالات لقطع المعاش وحالتان للتعويض الإضافي

الولد الذهبي .. رئيس الزمالك السابق يشيد بـ شيكابالا بكلمات مؤثرة

طويل وجنني.. حمدي النقاز يعلق على حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

بسبب صورتها الجريئة .. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم حاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها

بـ فرو وفستان غريب..أصالة فى إطلالة جديدة

بإطلالة بسيطة..جوهرة تستعرض جمال ملامحها