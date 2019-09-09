حبس أمير عيسي 15 يوما لاتهامه بالمشاركة فى جماعة إرهابية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أمير عيسى 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



وجهت النيابة إلي المتهم في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.