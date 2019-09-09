وليد سمير مديرًا لمركز اللغات والتعليم المستمر بجامعة طنطا

أصدر د. مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا ، قرارًا بتكليف الدكتور وليد سمير علي عطوة الأستاذ المساعد بقسم اللغات الأجنبية بكلية التربية مديرًا لمركز اللغات والتعليم المستمر لمدة عام.



يذكر أن د. وليد سمير حصل على ليسانس اللغة الانجليزية من جامعة طنطا عام 1996 ، وعُين معيدًا في ديسمبر من العام ذاته ، ثم حصل على درجة الماجستير في الادب من جامعة عين شمس عام 2005 ، ودرجة الدكتوراه من جامعة طنطا في الأدب الانجليزي عام 2012 ، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل الى درجة مدرس عام 2012 ، وأستاذ مساعد عام 2018 ، كما تولى نائب مدير مركز اللغات والتعليم المستمر منذ عام 2014، وحصل على جائزة الجامعة التشجيعية في العلوم التربوية.