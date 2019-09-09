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رياضة

فريق ناشئات إيطاليا يهزم المكسيك فى بطولة العالم بمصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:55 م
ايطاليا تهزم المكسيك
ايطاليا تهزم المكسيك
منتصر الرفاعى
انتزع المنتخب الإيطالي لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، الفوز من نظيره المكسيكي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والأخيرة من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، "25 - 15، 21 - 25، 22 - 22، 25 - 20، 15 - 12".

تقام مباريات المجموعة الثانية، على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وتضم منتخبات، أمريكا وكندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والمكسيك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الإيطالي إلى 10 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة في انتظار ما ستسفر عنه مباراة أمريكا وكندا والتي ستنطلق في الثالثة عصرًا، فيما احتل المنتخب المكسيكي قاع المجموعة برصيد نقطتين فقط.
فريق ناشئات إيطاليا يهزم المكسيك فى بطولة العالم بمصر
فريق ناشئات إيطاليا يهزم المكسيك فى بطولة العالم بمصر
فريق ناشئات إيطاليا يهزم المكسيك فى بطولة العالم بمصر

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