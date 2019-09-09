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اقتصاد

المالية تتفي فرض رسوم ودمغات على الخدمات العامة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:53 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
نفت وزارة المالية توجه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مشددًا على أنه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة.

وأكدت الوزارة في تصريحات لها ان تلك المزاعم عارية تماما من الصحة، وهناك حرصا على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

ونوهت الوزارة إلى أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.

وأكدت أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات وتذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم.

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