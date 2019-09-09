بوتين يطلب من شركة غازبروم دراسة مشروع توريد الغاز للصين عبر منغوليا

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شركة /غازبروم/ النظر في إمكانية توريد الغاز من مشروع (يامال) إلى الصين عبر منغوليا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسي عن بوتين - خلال لقائه برئيس شركة "غازبروم" الروسية ألكسي ميللر اليوم الاثنين - قوله "أطلب منك العودة إلى الموضوع الذي ناقشناه مرارًا معكم ومع الأصدقاء الصينيين، وأعني بذلك إمكانية استخدام موارد منطقة إيركوتسك، إقليم كراسنويارسك. يرجى أيضا الاطلاع على مخزون يامال لجمع المخزونات اللازمة لهذه الإمدادات على طول المسار الغربي المؤدي إلى الصين عبر منغوليا".

وأضاف بوتين "أعلم أن المسار هناك ليس سهلًا، لكن الدراسة الأولية لهذه القضية أظهرت أنه أمر واقع، والشركاء الصينيون يميلون أيضًا إلى ذلك. أطلب منكم النظر في هذه المسألة وتقديم تقرير".

بدوره أعلن ميللر أن شركة "غازبروم" تدرس إمكانية تزويد الصين بالغاز عبر المسارين الغربي والشرق الأقصى من مركز سخالين للتعدين.

ويشهد التعاون بين موسكو وبكين انطلاقة جديدة، منذ توقيع كلا العاصمتين خلال نوفمبر 2014، على اتفاق ساعد في تحديد صيغ العمل والتحضير لصفقات أخرى، من مشروع نقل وضخ الغاز عبر "المسار الغربي"، والذي من المتوقع أن تبلغ كميته ما يعادل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، مع إمكانية رفع هذه الكمية لتصل إلى 100 مليار متر مكعب سنويا.

