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اقتصاد

القابضة لمياه الشرب: الدولة تولى اهتماما كبيرا لقضايا التوعية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:46 م
لشركة القابضة لمياه
لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
امنة عبد العظيم
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تنفيذ برامج التوعية بترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها، وغرس ثقافة الترشيد وتنمية الوعى بقضايا المياه لدى الأطفال أجيال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم فى التعامل مع المياه.

وأشار، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لقضايا التوعية، وتعد المسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه التى أطلقتها وزارت الموارد المائية والرى، والتربية والتعليم، والإسكان والمرافق ممثلة فى الشركة القابضة، لطلاب مدراس المرحلة الابتدائية، خطوة من برنامج طموح لأجهزة الدولة بهدف رفع الوعى المائى ونشر رسائل التوعية وتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة، ويكون الأطفال سفراء بين زملائهم وذويهم.

وأوضح رسلان، أن المسابقة ضمت أكثر من 165 إدارة تعليمية تمثل جميع محافظات الجمهورية، وتقدم الطلاب بأعمال متنوعة ما بين أبحاث، وابتكارات، وإذاعة مدرسية، وأعمال فنية، ورسومات، وندوات، وصفحات للتواصل الإجتماعى، وحملات ميدانية، للتوعية بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها.

وأضاف، أنه تم اختيار المدارس الفائزة بالمراكز الخمس الأولى وتحديد أفضل الأعمال التى تعبر عن إبداعات الأطفال ومدى وعيهم بأهمية المياه لتكريمهم خلال أسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى أكتوبر القادم.

وتابع، أن الاتجاه خلال الفترة القادمة لتوعية المدرسين بقضايا المياه والاهتمام بالتعليم عن بعد من خلال مشروع شراكة واعد مع وزارة التربية والتعليم.

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