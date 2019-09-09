المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة ينطلق بعد غد

تنطلق بعد غد الأربعاء ولمدة يومين فعاليات أعمال المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة تحت شعار " تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 "، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة.





وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم، إن الجدول الزمني للمؤتمر سوف يتحدث في المؤتمر 30 خبيرا بحضور ومشاركة عربية واسعة من السعودية، مصر، الكويت، قطر، السودان .





وتتناول أعمال المؤتمر الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة، وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة - الزواج المبكر) .



