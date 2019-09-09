تعرف على إهداء نجيب محفوظ لـ خيري شلبي في كتاب صباح الورد

أهدى الروائي الكبير نجيب محفوظ، المعروف بأديب نوبل، الروائي خيري شلبي الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، كتاب "صباح الورد".



وكتب أديب نوبل، لخيري في الكتاب: "إلى خيري شلبي بعد أن تذوقتك وآمنت بك فنانا عظيما"، وحرص الأخير على الاحتفاظ بالكتاب، ودائما ما كان يضعه في الحقيبة الخاصة به ليستعرض إهداء نجيب محفوظ له أمام أصدقائه.



ويعتبر خيري شلبي رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة، وتعد روايته "رحلات الطرشجى الحلوجى"، عملا فريدا في بابها، وقد ترجمها إلى الإنجليزية المترجم الأمريكي مايكل كوبرسون، وكان من أوائل من كتبوا ما يسمى الآن بالواقعية السحرية، ففى أدبه الروائى تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الأطيار والأشجار والحيوانات والحشرات وكل مايدب على الأرض، حيث يصل الواقع إلى مستوى الأسطورة، وتنزل الأسطورة إلى مستوى الواقع، ولكن القارئ يصدق مايقرأ ويتفاعل معه، على سبيل المثال روايته "السنيورة" وروايته "بغلة العرش"، حيث يصل الواقع إلى تخوم الأسطورة، وتصل الأسطورة في الثانية إلى التحقق الواقعى الصرف، أما روايته "الشطار" فإنها غير مسبوقة وغير ملحوقة لسبب بسيط وهو أن الرواية من أولها إلى آخرها "خمسمائة صفحة" يرويها كلب، كلب يتعرف القارئ على شخصيته ويعايشه ويتابع رحلته الدرامية بشغف.



كان خيري شلبي في فترة السبعينيات من القرن الماضي باحثا مسرحيا، اكتشف من خلال البحث الدؤوب أكثر من مائتى مسرحية مطبوعة في القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين، بعضها تم تمثيله على المسرح بفرق شهيرة ونشرت أسماء الفرق والممثلين، وبعضها الآخر يدخل في أدب المسرح العصىّ على التنفيذ، وأدهشه أن هذه المسرحيات المكتشفة لم يرد لها ذكر في جميع الدراسات التاريخية والنقدية التي عنيت بالتاريخ للمسرح المصري، ومعظمها غير مدرج في "ريبروتوار" الفرقة التي مثلتها، وبعضها الآخر انقرضت الجوقات التي مثلتها، وقام الباحث بتحقيق هذه المسرحيات في حديث بإذاعة البرنامج الثاني "البرنامج الثقافى حاليا"، تحت عنوان "مسرحيات ساقطة القيد" ضمن برنامج كبير كان يقدمه الروائى بهاء طاهر.