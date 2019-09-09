حكيم البادية.. من هو أحمد منصور مؤسس مدرسة الطب بالأعشاب في سانت كاترين.. شاهد



كما أنشأ حكيم سيناء في الفترة الأخيرة مدرسة لتعليم أبناء سانت كاترين أساليب العلاج بالأعشاب.



يلقب الشيخ أحمد منصور بحكيم سيناء منذ زمن بعيد رغم أنه لم يدرس الطب لكنه تعلم من الطبيعة فوائد الأعشاب والنباتات العطرية التى تنبت فى الصحراء وبين الجبال.واحتفلت صفحة " سانت كاترين مدينتى الجميلة بالشيخ أحمد منصور حكيم البادية كأول حكيم اشتغال بالأعشاب الطبيعية وتصنيف فوائدها.وقال الشيخ أحمد منصور إن مهنته هي معالجة الأمراض بالأعشاب وأنه ورث هذه المهنة عن جده، وأن السكان يطلقون عليه حكيم سيناء بينما الجيل الجديد يطلقون عليه دكتور أحمد، مشيرا إلى أن جبال سانت كاترين تحتوي علي العديد من الأعشاب الطبيعية التي لن تجدها في أماكن غيرها وهذا يرجع إلى طبيعة سانت كاترين التي تساعد علي نمو هذا النوع من النباتات.وأوضح أن من هذه النباتات المر-البطنْ- الهنيده -السمو-الزكوح -القصوم- القرطم -الجعده-البعيثران- الحبق- السمو زعتر كاترين- السيال- الربل- وغيرها الكثير.وأشار حكيم البادية إلى أن هذا النوع من النباتات تنمو في جبال كاترين علي مياه الأمطار دون تدخل من الإنسان، وأن هذه النباتات تحتاج إلي عناية عند جمعها كما أن جمع هذه الأعشاب يكون في فصول معينة من السنة ويختلف كل نبات عن الآخر، وبعد عملية الجمع نقوم بتجفيف هذه النباتات ومن ثم تصفيتها وتنقيتها من الشوائب.وأكد حكيم سيناء أن هناك بعض الأمراض تحتاج إلي عشبة واحدة والبعض الآخر يحتاج الى تركيب أكثر من عشبة.وتابع حكيم البادية أن عملية العلاج بالأعشاب تحتاج إلي دقة وعناية بالإضافة تحتاج الى مقادير معينة فإذا زادت النسبة أو قلت عن المطلوب تكون العشبة غير فعالة في عملية العلاج.ومن الأعشاب المستخدمة في العلاج الهنيده لعلاج الأملاح، والسمو المستخدمة في علاج السكر، ونبات القصوم الذي يستخدم في علاج الرمد، ونبات البعيثران الذي يستخدم للمعدة وغيرها الكثير.