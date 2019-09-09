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مراكز معاك تنظم عددا من الدورات وورش العمل للأخصائيين والعاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:15 م
مراكز معاك تنظم عدد
مراكز معاك تنظم عدد من الدورات
محمد غالي
تنظم إدارة التدريب بمراكز معاك لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة التابعة لاتحاد الأطباء العرب منتصف سبتمبر المقبل عددا من الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية مهارات الأخصائيين والعاملين مع الأطفال ذوى الإعاقة.

وتتضمن خطة التدريب ثلاثة مراكز بالفيوم وأسوان والإسكندرية ومن أبرز البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها برنامج "صن رايز" لتأهيل أطفال التوحد وورشة التدريب على برنامج ABLLS - ورشة تدريب مهارات تعديل السلوك - ورشة تدريب على إعداد برنامج التأهيل إدارة الجلسة - ورشة تدريب على برنامج البورتاج.

يشار إلى أن برنامج "الإيبلز" هو أداة تقييم للمهارات الأساسية والضرورية للتواصل والتعلم واللغة، وبمثابة أيضا المنهج الإرشادي لتوضيح القدرات الحالية للطفل وكيفية ارتقائها.

وفى تصريح للأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أوضح خلاله أن أنشطة مراكز "معاك" تستهدف تنمية مهارات العاملين والإخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي عن الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.

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