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أخبار البلد

البيئة: فحص عادم 5066 سيارة وتنفيذ 700 ندوة توعية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
حنان توفيق
تمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات المنظومة من تجميع ما يقرب من 11749 طن قش أرز، ولم يتم رصد أي حرائق للمخلفات الزراعية، وذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 5066 سيارة تبين مطابقة 4169 ومخالفة 897 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وفى مجال التفتيش على المنشآت الصناعية قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 1006 منشآت صناعية تبين منها مطابقة 463 منشأة وتوقف 341 منشأة عن العمل ومخالفة 202 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما وصل عدد البلاغات التي ترد إلى خدمة المواطنين بالوزارة إلى عدد 20 بلاغ وتم التعامل معهم وتوجيه المحاور المختصة إلى أماكن تلك البلاغات.

واستكمالا للدور التوعوي لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بتنفيذ 700 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه.

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