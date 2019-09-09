لمدة موسمين.. النصر للتعدين يتعاقد مع عبد العال الزقازيقي

نجح مسئولو مجلس إدارة النصر للتعدين، برئاسة عمرو الطوخى، القائم بأعمال رئيس النادي، في إتمام التعاقد مع اللاعب عبدالعال الزقازيقي، لاعب وسط مهاجم طهطا وسوهاج السابق، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.



ووقع اللاعب الزقازيقي، على عقود انضمامه لفريق النصر للتعدين في حضور مجلس إدارة النادي والمدير الفني زيزو حشمت وأشرف فليكس المدرب العام.



وأتم فريق النصر للتعدين التعاقد مع العديد من اللاعبين بعد تأكد هبوطه للقسم الثالث، وهم اللاعب الخضراوى جناح مهاجم الجونة السابق، اللاعب هنرى زيون الأفريقي، وأحمد غبور جناح أيمن شباب إسنا ،بجانب تجديد تعاقد أسامة الماهر حارس الفريق.



يذكر أن النصر للتعدين أعلن هبوطه رسميًا إلى القسم الثالث، في نهاية الموسم برصيد 31 نقطة بالمركز الحادي عشر، وتسببت المواجهات المباشرة في هبوط النصر للتعدين، رغم تساويه مع الفيوم في رصيد النقاط نظرًا لفوز الفيوم ذهابًا بهدف، وتعادلهما إيابًا 1/1.