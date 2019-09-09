تحت رعاية التعليم العالي.. القومى للبحوث ينظم المؤتمر الدولى الأول لمناقشة 6 محاور للعلوم والتنمية المستدامة في 16 سبتمبر.. وتوقيع اتفاقيات جديدة مع جامعات دولية

التعليم العالي تستعد للمؤتمر الدولي للعلوم والتنمية المستدامة

القومي للبحوث يقيم المؤتمر الدولي للعلوم والتنمية المستدامة بحضور سفير فرنسا





تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لانعقاد المؤتمر العلمي الدولي الأول للمركز القومى للبحوث مؤتمره العلمي الدولي، تحت عنوان "المؤتمر الدولي الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة، وذلك خلال الفترة من 16- 18 سبتمبر الجارى، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بمقر المركز القومى للبحوث.





وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، ورئيس المؤتمر، بالاشتراك مع الدكتور ناصر بلقاسم رئيس كلية هندسة جرينوبل بفرنسا، إن المؤتمر يأتى فى إطار التعاون بين المركز القومى للبحوث والمركز الثقافى الفرنسى، ضمن فعاليات العام الثقافى المصرى-الفرنسى ٢٠١٩، إلى جانب اتفاقية التعاون العلمى بين المركز ومعهد جرينوبل بفرنسا، حيث تتضمن تنظيم مؤتمر دولى مشترك يعقد بالتبادل بين مصر وفرنسا.





وأشار "هاشم" إلى أن هناك ستة محاور تضم أهم أهداف التنمية المستدامة وتشمل الصحة، والصناعة، والابتكار، والتغذية، والطاقة، والمياه، وكذلك البيئة والتغيرات المناخية.





ويشارك فى هذا المؤتمر عدد من العلماء والباحثين فى مصر وفرنسا ونظرائهم من المتخصصين فى العالم لعرض أحدث ما وصل إليه العلم فى شتى مجالات التنمية المستدامة بما يساهم فى حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية ويتواكب مع خطة الدولة 2030.





ويتم خلال فاعليات المؤتمر توقيع أكثر من اتفاقية دولية بين المركز والعديد من المعاهد والجامعات والهيئات الدولية بما يكفل تبادل الخبرات بين المركز وكافة الأطراف المشاركة.





وجدير بالذكر أن المركز القومى للبحوث يعقد مؤتمره العلمي الدولي الأول تحت عنوان "المؤتمر الدولى الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة بالاشتراك مع معهد جرينوبل بفرنسا" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك خلال الفترة من 16- 18 سبتمبر الجارى، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بمقر المركز القومى للبحوث.









وفي سياق متصل كانت قد عقدت أمس وزارة التعليم العالي فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري.





ونظم المؤتمر قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء، ويقام على هامش فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات حول آفاق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في مصر، والاستراتيجية الوطنية المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية سنغافورة في مجال الذكاء الاصطناعي، واتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الوطنية.





كما ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: إستراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات الحديثة، وتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والإستراتيجيات العالمية في تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي.



