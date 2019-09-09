أغرب حوادث ارتكبها أشخاص أثناء نومهم

يقولون إن النوم سلطان إلا أنه من الغريب أن يتسبب ذلك السلطان في حوادث غريبة، سمعنا من قبل عن أشخاص يتحدثون أثناء نومهم و ذلك يعني أن عقلهم الباطن ما زال يعمل ولم يرتح إلا أن ذلك ليس مبررا أبدا أن يكون سبب افتعال أزمات.



ذكرت موقع "lolwot" بعض الحوادث الغريبة التي سجلت للبعض أثناء سيرهم وهم نائمون.



-تسبب النوم في حادث لأحد المواطنين بالولايات المتحدة الأمريكية حيث استغرق في النوم أثناء قيادته للسيارة بسرعة شديدة على الطريق.



-طلق زوجته أثناء النوم، يذكر أن أحد الأزواج طلق قال لزوجته أثناء نومه ثلاث مرات.



-يمكنك أن تسير عدة خطوات أثناء نومك إذا افترضنا أنه يمكن، إلا أنه هناك مواطن إنجليزي ضرب رقم قياسي في السير أثناء النوم و صعد عمارة مكونة من 50 دورا.



-في عام 2008 نهضت امرأة في أوهايو وكتبت عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها تدعو أصدقائها لحفل عيد ميلادها في المنزل واكتشفت تلك الكارثة عندما استيقظت في الصباح.