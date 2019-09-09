مشرف الكرة ببني سويف: خسارة ودية أمر طبيعي.. والأهم تجهيز الفريق للموسم الجديد

قال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف، إن الخسارة الودية من الأوليمبي ليست نهاية المطاف، والأهم الخروج من المعسكر بالأهداف الموضوعه له استعدادا للموسم الجديد.



وأضاف الواضح في تصريحات لـ صدي البلد أن الفريق لعب مباراة اليوم بدون بعض العناصر الهامة نظرا لاراحتهم بسبب الإرهاق والاجهاد نتيجة ضغط المباريات الودية بالمعسكر، كما اشركنا بعض اللاعبين من الناشئين خلال تلك الودية، ولكن الوديات لا تقلقنا والأهم التركيز في المباريات الرسمية خلال الموسم الجديد.



وتابع أن الفريق معظم عناصره مكتملة قبل بداية الموسم الجديد، وقد يشهد صفقة جديدة أو نكتفي بالصفقات التي قمنا بابرامها لدعم الصفوف.



واختتم الواضح تصريحاته قائلا: مستمرون في التحضير والإعداد الجيد للموسم الجديد، ونسعي للوصول للاعبينا لافضل مرحلة ممكنة لتحقيق الهدف الغالي بالصعود للدوري الممتاز.