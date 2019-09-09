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فن

رنا سماحة تصل بيروت من أجل أميرة الحب.. صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:59 م
أحمد البهى
نشرت الفنانة رنا سماحة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها عقب وصولها مطار بيروت، تمهيداً لتصوير أغنيتها الجديدة.

وعلقت "رنا سماحة" على الصور قائلة: "وصولاً لمطار بيروت ، استعداداً لتصوير اميرة الحب ، واستقبال راقي من المخرج عادل سرحان".

يذكر أن أغنية أميرة الحب من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع SuatAydogan".


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