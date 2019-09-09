وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تركيب 22 جهازا للطرد المركزي المتطور

عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا، أكدت خلاله ضرورة التعاون الكامل مع إيران، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي يعطيها الحق في المراقبة.



وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، اليوم الاثنين، أن إيران قامت بتركيب "أو على وشك" تركيب 22 جهازا للطرد المركزي المتطور، في خطوة تهدف إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وتأتي تلك الخطوة في إطار مواصلة طهران خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى عام 2015.



أكد المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان الاثنين أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة لخفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.



وأضاف المتحدث أن إيران قامت السبت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "إي- آر 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي آر-5" و30 جهازا آخر من نوع "إي آر-6" وثلاثة نماذج من "إي آر-6"، بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.



وردا على ذلك، أوضح مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أن ايران أبلغت الوكالة، أمس الأحد، بأنها ستقوم بإعادة تثبيت أنابيب الطرد المركزي في خطين للبحث والتطوير.



ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، صرح آبادي، سفير وممثل ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا وممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية قد أعلن، الأحد، في تقرير قدمه إلى أعضاء الوكالة أن إيران أبلغت الوكالة للطاقة الذرية بأنها تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في مصنع تخصيب الوقود في نطنز واختبارها باستخدام اليورانيوم الطبيعي.



وبحسب التقرير، ذكر آبادي أن الوكالة أيضا تحققت، في نفس اليوم، من تركيب، وفي حالة تركيب 22 جهاز طرد مركزي من طراز IR4، وجهاز طرد مركزي واحد من طراز IR5 ، و30 جهاز طرد مركزي من طراز IR6s ، كما يضيف التقرير ايضا ان جميع أجهزة الطرد المركزي هذه جاهزة للاختبار باستخدام UF6.



وتابع ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كما أبلغت ايران الوكالة يوم أمس بأنها ستعيد تركيب أنابيب اجهزة الطرد المركزي في خطين للبحث والتطوير لاستيعاب سلسلة 164 جهاز طرد مركزي IR4 وسلسلة 164 جهاز طرد مركزي IR2m.



وقد التقى المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنيل فيروتا"، خلال زياته طهران أمس الاحد، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "علي اكبر صالحي" ووزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف".



وكان رئيس الجمهورية الإيرانية قد أعلن، الخميس الماضي، التخلي عن جميع تعهدات ايران في مجال البحث والتطوير النووي بالاتفاق النووي.