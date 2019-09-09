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رياضة

تليفونات بني سويف يواجه الأوليمبي وديا استعدادا للممتاز ب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:42 م
تليفونات بني سويف
تليفونات بني سويف
مالك خالد
استقر الجهاز الفني لنادى تليفونات بني سويف بقيادة الدكتور عماد، على خوض مباراة ودية أمام فريق الأوليمبي السكندري، وذلك خلال تواجد الفريق بمعسكر حاليا بالإسكندرية، استعدادا للممتاز ب.

ومن المقرر أن تلعب تلك المباراة الودية عصر غد الثلاثاء على ملعب الأوليمبي، وذلك ضمن وديات الفريق خلال المعسكر.

ويسعى الجهاز الفنى لتليفونات بني سويف للوصول باللاعبين لمستوى متقدم وتجهيزهم بشكل جيد للمباريات الرسمية خلال الموسم الجديد.

وكان بني سويف قد بدأ معسكر الإسكندرية يوم الجمعة الماضي على هامش فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقد تعادل الفريق بالأمس مع سموحة بهدف لكل فريق خلال الوديات التي يخوضها بمعسكر الاسكندرية.

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