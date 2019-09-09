تليفونات بني سويف يواجه الأوليمبي وديا استعدادا للممتاز ب

ومن المقرر أن تلعب تلك المباراة الودية عصر غد الثلاثاء على ملعب الأوليمبي، وذلك ضمن وديات الفريق خلال المعسكر.





وكان بني سويف قد بدأ معسكر الإسكندرية يوم الجمعة الماضي على هامش فترة الإعداد للموسم الجديد.





استقر الجهاز الفني لنادى تليفونات بني سويف بقيادة الدكتور عماد، على خوض مباراة ودية أمام فريق الأوليمبي السكندري، وذلك خلال تواجد الفريق بمعسكر حاليا بالإسكندرية، استعدادا للممتاز ب.ويسعى الجهاز الفنى لتليفونات بني سويف للوصول باللاعبين لمستوى متقدم وتجهيزهم بشكل جيد للمباريات الرسمية خلال الموسم الجديد.وقد تعادل الفريق بالأمس مع سموحة بهدف لكل فريق خلال الوديات التي يخوضها بمعسكر الاسكندرية.