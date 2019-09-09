منظمة السياحة العالمية: زيادة عدد السياح الوافدين بنسبة 4٪

أعلنت منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح الوافدين زاد بنسبة 4٪ من يناير إلى يونيو 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقًا لآخر مقياس للسياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية.



وأكدت منظمة السياحة العالمية أن النمو في الشرق الأوسط "+ 8 ٪" وآسيا والمحيط الهادئ "+ 6 ٪" فيما نما الوافدون الدوليون إلى أوروبا بنسبة 4٪، في حين تتمتع إفريقيا "+ 3 ٪" والأمريكتان "+ 2 ٪" بنمو أكثر اعتدالا.



ولفتت المنظمة أن وجهات العالم استقبلت 671 مليون سائح دولي بين يناير ويونيو 2019، أي ما يقرب من 30 مليون أكثر مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2018 واستمرار للنمو الذي سجل في العام الماضي.



وأفادت المنظمة أن النمو في الوافدين يعود إلى اتجاهه التاريخي ويتماشى مع توقعات منظمة السياحة العالمية بزيادة 3٪ إلى 4٪ في عدد السياح الوافدين لعام كامل 2019، كما ورد في مقياس يناير.



وذكرت المنظمة أنه حتى الآن كان الدافع وراء هذه النتائج هو اقتصاد قوي، والسفر جوا بأسعار معقولة، وزيادة الربط الجوي وتعزيز تسهيل التأشيرة ومع ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية الأضعف، والغموض المطول بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية والتكنولوجية، والتحديات الجيوسياسية المتزايدة ، تؤثر سلبًا على ثقة الشركات والمستهلكين، كما يتضح من ثقة منظمة الأمم المتحدة للتجارة العالمية الأكثر حذرًا.