تعرف على أسماء المكرمين في مهرجان مسرح الهواة

تكرم الهيئة العامة لقصور الثقافة سبعة من القامات المسرحية من مختلف الأجيال خلال الدورة السابعة عشر لمهرجان مسرح الهواة بالجمعيات الثقافية " دورة فنان الشعب سيد درويش"، والمقام بقصر ثقافة الأنفوشى خلال الفترة من 12 – 17 سبتمبر الجارى، برئاسة د.عمر دوارة.



وتضم قائمة الفنانين المكرمين الذين أعطوا المسرح المصرى الكثير من إبداعهم المتميز، كلا من: رجاء حسين، نادية رشاء، أحمد فؤاد سليم، عثمان محمد على، أمال رمزى، بجانب اثنين من فنانى الاسكندرية عارفة عبدالرسول، محمد مرسى.



يشارك نخبة من النقاد المتخصصين فى المهرجان وهم .د.حسام أبوالعلا، أحمد عبدالرازق أبوالعلا، جرجس شكرى، محمد بهجت فى الندوات التطبيقية التى تعقد بعد كل عرض، كما تتكون لجنة التحكيم من الفنانين مديحة حمدى، خالد الذهبى، ياسر صادق .



وترصد الهيئة جوائز قيمتها خمسين ألفا جنية تقريبا للفائزين فى مسابقة المهرجان.



الجدير بالذكر أنه سوف تصدر نشرة يومية عن المهرجان يرأس تحريرها الشاعر والكاتب يسرى حسان.