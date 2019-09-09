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أخبار البلد

أيمن عبدالفتاح رئيسا لقطاع الأمن بالشركة القابضة للمطارات

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:54 م
اللواء أيمن عبدالفتاح
اللواء أيمن عبدالفتاح
نورهان خفاجي
كشفت مصادر مطلعة، عن تعيين اللواء أيمن عبدالفتاح رئيسا لقطاع الأمن بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني ويرأسها اللواء أحمد جنينة.

وكان اللواء أيمن عبدالفتاح، وكيلا سابقًا لشرطة ميناء القاهرة الجوى، وخدم في مطار القاهرة الدولي، لمدة تصل إلى نحو 15 عاما بمختلف المواقع الأمنية بالمطار.

ويأتي تعيين اللواء أيمن عبدالفتاح، في هذا المنصب للاستفادة من خبرته الممتدة في مجال أمن المطارات على مدار سنوات عديدة، استطاع خلالها أن يكون جديراً بالمواقع الأمنية التي شغلها بمطار القاهرة.

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