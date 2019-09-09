حفل موسيقي لنتاج ورشة الإيقاع بقصر ثقافة الأنفوشي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة حفل موسيقي نتاج ورشة الإيقاع للفنان عزت بسيوني بقصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية، تضمن الحفل تقديم إيقاعات شرقية من زمن الفن الجميل، إلى جانب عدد من التابلوهات الغنائية الاستعراضية منها تابلوه على أغنية سلّم عليّ، وآخر على الأغنية النوبية الله عليك يا ولاه، جدير بالذكر أن الورشة استمرت لمدة شهر ونصف، تضمنت تدريب 20 متدربا، تعلموا خلالها المبادئ الأساسية للإيقاعات الشرقية، وكيفية كتابة النوتة الموسيقية وقراءتها بالغناء، والعزف على آلة الدربكة أو الطبلة.



أقيمت ورشة بقصر ثقافة برج العرب لتعليم الرواد كيفية تشكيل فازة وابليك إضاءة وأطباق ذات شكل جمالى باستخدام الطين الأسواني، تلاها محاضرة بعنوان "أهمية الكهرباء فى حياتنا اليومية" تحدثت خلالها مسئول نادي العلوم عن أهمية الكهرباء في إنارة المنازل وتشغيل المصانع، مشيرة إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بإطفاء المصابيح في الأماكن الغير مستخدمة، فصل الأجهزة من المصدر بعد استعمالها لأن وجودها يستخدم طاقة وهي مطفأة.



احتفالا باليوم العالمي للسياحة أقامت مكتبة الشلالات محاضرة بعنوان "أهمية السياحة لمصر" تحدثت خلالها مسئول المكتبة عن أنواع السياحة ودورها في زيادة الدخل القومي، وأهمية الحفاظ على المنشآت السياحية، وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء مع ورشة كتابة القصة القصيرة، تحدث خلالها مسئول الثقافة العامة عن البناء السردي في الرواية الحديثة، وتقسيم الفصول، ونقطة البداية والنهاية، إلى جانب مناقشة أعمال الأعضاء.



أقام بيت ثقافة 26 يوليو ورشة رسم بورتريه بألوان الزيت بمرسم الفنون التشكيلية، قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتدريب الرواد على الرسم بالمقاييس السليمة وأساسيات رسم البورتريه بالقلم الرصاص وتحضيرها بألوان الجواش، كخطوة تدريبية قبل البدء في لوحة زيتية على توال، وفى مكتبة النزهة نفذت ورشة فنية للطبيعة الصامتة، تضمنت تدريب الرواد على كيفية تكوين لقطة والتوازن بين الكتل وإظهارها بالتظليل من خلال التباين بين الضوء والظل.