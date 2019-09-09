بن راشد يحتفل بذكرى انطلاق تليفزيون دبي بمشاركة أمير الانسانية الشيخ صباح الاحمد

احتفى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اطلاق أول قناة تليفزيونية في دبي، بمشاركة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.



وغرد بن راشد عبر حسابه اليوم الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «قبل خمسين عاما في مثل هذا اليوم وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي... رجل نحبه ويحبنا.. أمير الانسانية.. الشيخ صباح الأحمد.. آثار إنجازاته وانسانيته وحكمته ستبقى طويلا طويلا.. تعبك يتعبنا يا أبا ناصر... حفظك الله ورعاك وشفاك.. وأدام عزك ورفع قدرك».

وقد بدأ تلفزيون دبي باسم تلفزيون الكويت من دبي، بناءً على طلب من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك، وقد انطلق بثه عام 1969، وحضر الافتتاح الشيخ راشد بن سعيد والشيخ صباح الأحمد الجابر، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية وجنوب الخليج العربي، والشيخ جابر العلي الصباح وزير الإرشاد والأنباء.



وشهد الافتتاح بث كلمة مسجلة للشيخ جابر الأحمد الصباح، ولي عهد الكويت في ذلك الحين، كما ألقى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كلمة شكر فيها دولة الكويت، وألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر كلمة تحدث فيها عن العلاقات بين الكويت وإمارات الخليج العربي. وأضاف إن بث تلفزيون دبي بدأ باللونين الأبيض والأسود، ثم جاء قرار الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بإنشاء التلفزيون الملون الذي بدأ البث عام 1974، وافتتح رسميًا في عام 1974 ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة.



