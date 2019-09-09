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ديني

الإفتاء توجه رسالة لـ المشككين في صحة أحاديث فضل الجيش المصري

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:46 م
أحاديث فضل الجيش
أحاديث فضل الجيش المصري
عبد الرحمن محمد
تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك يقول: " ما مدى صحة الاحاديث الواردة حول الجيش المصري في كتب السنة " ؟ . ومنها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: حدثني عمر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة». ، وحديث " إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله" .
وحديث " إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة".

وردت دار الإفتاء ان الأحاديث المذكورة في السؤال صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه؛ لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها، ولأنها واردة في الفضائل والأخبار، وباتفاق المحدثين على أن أحاديث الفضائل يكتفى فيها بأقل شروط القبول في الرواية وتكون عندهم مقبولةً حسنة؛ لأنها لا يترتب عليها شيء من الأحكام.

وقالت الإفتاء وردت هذه الأحاديث بأكثر ألفاظها في خطبة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهي خطبة ثابتة مقبولة صحيحة بشواهدها، رواها أهل مصر وقبلوها، ولم يتسلط عليها بالإنكار أو التضعيف أحدٌ يُنسَب إلى العلم في قديم الدهر أو حديثه، ولا عبرة بمن يردُّها أو يطعن فيها هوًى أو جهلًا.

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دار الإفتاء توجه رسالة لـ المشككين في صحة أحاديث فضل الجيش المصري

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