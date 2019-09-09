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أخبار العالم

إيران تتسبب في اندلاع صراع جديد بين الصين وأمريكا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:49 م
شي جين بينج وحسن
شي جين بينج وحسن روحاني
رويترز
يبدو أن جبهة أخرى من الصراع الأمريكي الصيني على وشك الاشتعال، ولكن هذه المرة لن تكون بخصوص الحرب الاقتصادية، بل بسبب إيران.

حيث قال دان بروليت نائب وزير الطاقة الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" إزاء مشتريات الصين من النفط الإيراني".

وأضاف على هامش مؤتمر للطاقة في الإمارات "نحن قلقون للغاية بسبب مشتريات الصينيين، الحكومة على وجه الخصوص". وقال إن المسؤولين الأمريكيين سيناقشون المسألة مع الحكومة الصينية.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران في عام 2015 وأعادت فرض العقوبات بهدف خنق تجارة النفط الإيراني الحيوية.

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