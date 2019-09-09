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أول 12 كلمة بتفرق.. استشارى علاقات توجه نصائح للمقبلين على زواج الصالونات.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:55 م
صدى البلد
آيات أحمد
قدمت استشارى العلاقات الاسرية، رضوى فتحى، عدة نصائح للأشخاص عند اللجوء لزواج الصالونات، قائلة أنه يجب على العروس أن تكون على طبيعتها خلال المقابلة الاولى وبدون الحديث كثيرًا وإعطاء فرصة للطرف الآخر للحديث عن نفسه.

وأضافت استشارى العلاقات الاسرية ، خلال حديثها ببرنامج "انبوكس" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، أنه يجب الاستماع أكثر من الحديث، موضحة أن العقل الباطن يستطيع أن يميز الشخص الذى يقابله من اول 12 كلمة واول 12 خطوة،

وأشارت استشارى العلاقات الاسرية، إلى أنه يجب الاهتمام بالمظهر الخارجى للشخص والتفاصيل البسيطة، والنظافة الشخصية للشخص.

وتابعت استشارى العلاقات الاسرية، أنه يجب طرح الاسئلة المفتوحة وليست المغلقة للتعرف أكثر على الشخص.

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