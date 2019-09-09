فرنسا: من السابق لأوانه رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا

رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين بخطوات إيجابية اتخذتها روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الماضية لتخفيف حدة الأزمة بينهما بما في ذلك مبادلة للأسرى في مطلع الأسبوع، لكنه قال إن من السابق لأوانه رفع العقوبات المفروضة على موسكو.



وأضاف لو دريان خلال مؤتمر صحفي "لم يحن الوقت بعد لرفع العقوبات. نشهد تفكيرا جديدا مقارنة بالأعوام القليلة الماضية ونحن سعداء بهذا".