قش الأرز يرفع حالة الطوارئ في الغربية.. مواجهة ومكافحة السحابة السوداء.. والمحافظ يكلف وكيل الزراعة بتوعية المزارعين قبل الحصاد

قش الأرز يرفع حالة الطوارئ في الغربية

رفع درجة الاستنفار والاستعدادات القصوى لمكافحة السحابة السوداء

محافظ الغربية يكلف وكيل الزراعة بتوعية المزارعين قبل الحصاد

تحرير محاضر من جهاز شئون بيئة وسط الدلتا لردع المخالفين





شهدت قري ومراكز محافظة الغربية، رفع حالة الاستنفار والطوارئ القصوى على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والإدارات الزراعية وجهاز شئون البيئة ومجالس ودواوين مراكز المدن والأحياء استعداد لقرب حلول وبدء حصاد وحرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.





وأكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للحد من ظاهرة حرق قش الأرز وعمل ندوات توعية لجميع المزارعين بطرق الإستفادة من القش كعلف حيواني بدلًا من حرقة، مؤكدًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر فورية ضد من يقوم بحرق قش الأرز.





وبين المحافظ أنه تم الإعلان الواضح عن كافة أماكن تجميع قش الأرز عن طريق التنسيق بين مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة.