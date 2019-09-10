قش الأرز يرفع حالة الطوارئ في الغربية.. مواجهة ومكافحة السحابة السوداء.. والمحافظ يكلف وكيل الزراعة بتوعية المزارعين قبل الحصاد

- قش الأرز يرفع حالة الطوارئ في الغربية
- رفع درجة الاستنفار والاستعدادات القصوى لمكافحة السحابة السوداء
- محافظ الغربية يكلف وكيل الزراعة بتوعية المزارعين قبل الحصاد
- تحرير محاضر من جهاز شئون بيئة وسط الدلتا لردع المخالفين
شهدت قري ومراكز محافظة الغربية، رفع حالة الاستنفار والطوارئ القصوى على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والإدارات الزراعية وجهاز شئون البيئة ومجالس ودواوين مراكز المدن والأحياء استعداد لقرب حلول وبدء حصاد وحرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.
وأكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للحد من ظاهرة حرق قش الأرز وعمل ندوات توعية لجميع المزارعين بطرق الإستفادة من القش كعلف حيواني بدلًا من حرقة، مؤكدًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر فورية ضد من يقوم بحرق قش الأرز.
وبين المحافظ أنه تم الإعلان الواضح عن كافة أماكن تجميع قش الأرز عن طريق التنسيق بين مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة.
كما كلف محافظ الغربية توجيهاته إلي جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتكثيف أعمال الرصد والقياسات البيئية لنوعية الهواء والمياه للتأكد من عدم وجود أي زيادات في نسب التلوث.
واستعرض المحافظ أعمال جهاز شئون البيئة في الفترة من 1/9/2018 وحتى 1/9/2019 والتي تمثلت في أخذ 163 عينة ماء وهواء نتج عنها 112 عينة مطابقة و51 عينة مخالفة.
وأفادت مصادر داخل جهاز شئون البيئة بوسط محافظات الدلتا بأنه تم التفتيش على (117 مكمورة فحم - 66 فواخير – 41 مصنع طوب - 118 منشأة صناعية – وتقيم التأثر البيئي لعدد 1173 مشروع) لمتابعة الإلتزام بالإشتراطات البيئية ، وقام أيضًا بأخذ 1121 عينة من عوادم السيارات نتج عنها 937 مطابق و184 مخالف حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة طبقًا للقانون.
وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن الحفاظ على البيئة هي مسئولية الجميع لتوفير بيئة نظيفة خالية من كافة أنواع الملوثات التي تتسبب في تغيير الظروف المناخية مما يضر بسلامة المواطنين.
من جانبه أكد المهندس على بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية أنه تم وضع دراسه وأليات تتوافق مع جدول زمني للبدء فى تنفيذ لجان وندوات توعويه للمواطنين تستهدف ترسيخ أليات التخلص البيئة من مستخلصات قش الأرز وتحويله الى سماد عضوي يكفي حاجة الاستصلاح الزراعي .
وأشار إلى أنه بناء على توجيهات المحافظ تم التنسيق مع جهاز شئون البيئة لتحديد معايير توقيع الغرامات الفورية للمزارعين المخالفين لقواعد ونظم العمل الإداري وقوانين وزارتي الزراعة والبيئة وتغريمهم وفق البنود القانونية واللوائح الوزارية على حد قوله .
وأوضح أنه تم تشكيل لجان تابع للإدارات الزراعية للتفتيش على كافة المزارعين المخالفين وتوقيع الغرامات فورية عليهم فى حال ثبوت شروعهم فى حرق قش الأرز والتسبب فى تلويث البيئة بالمخالفة للقانون وعدم مراعاة حقوق الدولة وأبناء الشارع الغرباوي لتأمين حياتهم وصحتهم فى الفترة المقبلة.