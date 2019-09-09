بحيرة البرلس تحت السيطرة.. حملات أمنية لإزالة التعديات من الجسور والسدود.. وإحباط تهريب زريعة الأسماك للمزارع.. ضبط سيارة محملة بنحو 120 ألف وحدة زريعة من البلطي.. محافظ كفر الشيخ: نطبق القانون

- بحيرة البرلس ثاني أكبر البحيرات في مصر

- بحيرة البرلس مساحتها 108 آلاف فدان كلها داخل كفر الشيخ - البحيرة مصدر معيشة الآلاف من الصيادين





دخلت بحيرة البرلس عصر التنمية والتطوير، بعد سنوات طويلة من الإهمال الحكومي على مدار السنوات الماضية، حيث شهدت بحيرة البرلس اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطويرها باعتبارها ثاني أكبر البحيرات المصرية، والتي تقع بالكامل داخل محافظة كفر الشيخ وتشغل مساحة 108 آلاف فدان، وتعد إحدى المحميات الطبيعية، ويبلغ إنتاجها السنوي نحو 46 ألف طن من الأسماك، وفقًا لبعض الإحصائيات.





جهود متواصلة

وتتواصل جهود الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء أيمن لقية، نائب مدير الأمن، واللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، في الحفاظ على بحيرة البرلس من خلال الحملات الأمنية المستمرة لإزالة كافة التعديات من الجسور والسدود ، والبوص والهيش والغاب وطرح ورد النيل، والصيد المخالف بالمراكب المزودة بمواتير، وذلك من أجل عودة الانضباط في البحيرة، والحفاظ عليها باعتبارها مصدر معيشة الآلاف من الصيادين البسطاء.





ضبط المهربين

وأسفرت جهود مباحث المسطحات المائية بكفر الشيخ، خلال الفترة الأخيرة، عن ضبط سيارة محملة بنحو 120 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي بالمخالفة للقانون، قبل تهريبها وبيعها للمزارع السمكية الخاصة، حيث تبين أنها محملة بـ 120 كيس أبيض شفافًا، يحتوى كل منها على 1000 وحده زريعة أسماك بلطي، وجرى التحفظ على السيارة المضبوطة، وكميات الأسماك، وإخطار هيئة الثروة السمكية بالواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.





ازالة التعديات

وأعدت مديرية أمن كفر الشيخ، حملات مكثفة؛ لإزالة كافة التعديات والإشغالات والصيد المخالف على بحيرة البرلس والتي تأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى الحفاظ على الثروة السمكية وإزالة كافة التعديات على بحيرة البرلس ومجرى نهر النيل، أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بـ 234 شكارة سمك صغير الحجم نافق يستغل بالبيع لمصانع الأعلاف و إزالة 15 علبة غزل دورة مخالف بطول 1500 متر بحفارات الثروة السمكية.





كما أسفرت الجهود الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمود حسن، مدير الأمن، عن إزالة 10 جوابي صيد زريعة مخالفة بواقع 20 جوبية بحفارات الثروة السمكية، وإزالة 20 غريزة خشبية معده للصيد المخالف و إزالة 30 متر غزل جانب مخالف وضبط 5 قضايا غزل دورة مخالف بطول 500 متر كما تم ضبط 5 قضايا غزل جوابى مخالف وضبط عدد 3 قضايا في مجال حماية البيئة من التلوث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع استمرار الحملة الأمنية.





ملاحقة المخالفين