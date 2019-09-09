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أخبار العالم

أبو الغيط يبحث مع الطاهر سيالة دور الجامعة العربية في تسوية الأزمة الليبية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:55 م
أبو الغيط والطاهر
أبو الغيط والطاهر سيالة
نادر سمير:
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا ودور الجامعة في تسوية الأزمة في البلاد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط عرض فى هذا الصدد للجهد الذي يقوم به في سبيل نزع فتيل الأزمة الراهنة التي تمر بها ليبيا وتشجيع الأشقاء الليبيين على العودة إلى مسار التسوية السياسية الشاملة للوضع في البلاد، وذلك عبر الخفض الفوري للتصعيد العسكري والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس بما يكفل إيقاف القتال، الذي دخل الآن في شهره الخامس، والانخراط مجددًا في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأضاف المصدر بأن أبو الغيط استعرض أيضًا مع الوزير سيالة مجمل القضايا والبنود المعروضة على أجندة اجتماع مجلس الجامعة الذي سيعقد على المستوى الوزاري يوم غد الثلاثاء، والحاجة إلى تضافر الجهود العربية للوقوف مع دولة ليبيا والتوافق على رؤية موحدة لمساندة الليبيين في التوصل لتسوية متكاملة للوضع في البلاد بأبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.

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