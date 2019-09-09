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فن

شاهد.. خالد سليم وأبطال بلا دليل بالأسود

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:20 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشر الفنان خالد سليم من خلال خاصية الاستورى عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "، صورة تجمعه بأبطال فريق عمل مسلسل " بلا دليل ".

وجاءت الصورة التى ظهر فيها كل أبطال العمل وهم خالد سليم وحازم سمير وأشرف مصليحى وعمر الشناوى، وهم يرتدون بدل سوداء، وعلق عليها خالد سليم قائلًا: " الاولاد ".


مسلسل "بلا دليل" يشهد أولى تجارب إنجي علاء في كتابة السيناريو، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي، من خلال 45 حلقة.

المسلسل بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

شاهد.. خالد سليم وأبطال بلا دليل بالأسود

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