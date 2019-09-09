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أخبار البلد

وزيرا الدولة الإماراتي والخارجية البحريني يصلان مطار القاهرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:24 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، كل من وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 152.

ويشارك وزيرا الدولة للشئون الخارجية بالإمارات والخارجية البحريني، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ152، الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، لمناقشة القضايا العربية المشتركة وأوضاع المنطقة العربية.

ويناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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