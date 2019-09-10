فيديو جراف| الأهلي الاكثر تتويجا عالميا والزمالك الـ23

أوضح تقرير بريطاني نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية نقلًا عن موقع «جول» العالمي إلى تفوق النادي الأهلي على كافة الأندية العالمية من حيث الفوز بالبطولات.



وأشار التقرير إلى أن نادي الزمالك ترتيبه جاء في قائمة الأندية الـ 30 الأكثر تتويجًا في العالم.



وأوضح التقرير أن وجود النادي الأهلي في المركز الأول قد يعتبر مفاجأة بالنسبة للبعض بالنظر إلى عدم دخول أندية عملاقة بحجم ريـال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد في المراكز الخمسة الأولى من الأساس.



ونتعرف من خلال هذا الفيديو جراف على الأندية العشرة الأوائل.