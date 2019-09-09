شاهد.. أم تتخلى عن طفلها حديث الولادة.. وضعته في كيس وألقته بالشارع

أظهر مقطع فيديو تداولته عدة مواقع إخبارية عالمية اللحظة التي قامت فيها أم بالتخلي عن طفلها حديث الولادة بطريقة مؤلمة، حيث قامت بتركه خارج محل تجاري بعد أن وضعته في كيس بلاستيكي ثم مضت في طريقها.



وورد في تقارير إخبارية أن تلك الواقعة حدثت بقرية "تشيرمشان" في روسيا، كما أشارت التقارير إلى أن مدير المحل التجاري، الذي تُرك الرضيع بالقرب منه، قد عثر عليه، وتبين أن الصغير يعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن والدة الرضيع، والتي لم يتم الإشارة إلى هويتها، لديها طفلين بالفعل، وقد شعرت بآلام الولادة أثناء سيرها في الشارع، وأنجبت بمفردها، وقامت بقطع الحبل السري بنفسها؛ وتم بعد ذلك وضع الرضيع في كيس بلاستيكي وتُرك بالقرب من المحل التجاري الذي تعمل به الأم.



وكما يتضح من خلال ذلك الفيديو فإنه بعد أن قامت الأم بترك طفلها، بدا في لحظة أنها على وشك أن تغير رأيها، فعادت مرة أخرى وأخذت تنظر إلى الكيس لوهلة، قبل أن تحسم أمرها وتتركه وتمضي في طريقها.



وبعد العثور على الطفل، قام المسعفون بمعالجته وتبين أنه لا يعاني من أي إصابات ظاهرية، وتم بعد ذلك نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.



وأوضحت الصحيفة أن الأم قد وُضعت قيد الإقامة الجبرية فيما تستمر تحقيقات الشرطة.



