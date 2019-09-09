الأردن يفوز على السنغال 79-77 بختام منافساتها بكأس العالم لكرة السلة

تغلب منتخب الأردن لكرة السلة على نظيره السنغالي بنتيجة 79-77 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الـ16 لتحديد المراكز من الـ17 إلى الـ32 ببطولة كأس العالم 2019 المقامة حاليا في الصين.



تقدمت الأردن في الربع الأول 22-16 ثم فازت السنغال بالربع الثاني 20-13 وتعادل المنتخبان في الربع الثالث 20-20 قبل أن يحسم الأردنيون الربع الرابع لصالحهم 24-21 وإجمالي نتيجة اللقاء بواقع 79-77.

وأنهى منتخب الأدرن الملقب بـ"صقور النشامى" بهذا الفوز مشواره في مونديال كرة السلة باحتلال المركز الـ28.