نوبة انضباط .. مدير أمن كفرالشيخ يقود حملة لإزالة التعديات .. صور

لم يتوقف قطار حملات الإزالات والإشغالات في مختلف مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، لتنفيذ القانون، خاصة فيما يتعلق بحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتعدين على خطوط التنظيم، والخارجين على القانون، لتؤكد الدولة حرصها على استرداد أراضيها المتعدى عليها.



وقاد اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة التعديات والإشغالات المخالفة بمجمع مواقف سيارات الأجرة الرئيسي بمدينة كفر الشيخ؛ لإعادة الانضباط مرة ثانية إلى مجمع المواقف وتطبيق القانون.



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، سكرتير مساعد محافظة كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، المقدم أحمد الشناوي، مدير شرطة المرافق.



وشارك في هذه الحملة المكبرة فريق العمل للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ في حملة الإزالة المكبرة ، والذي تكونت من رجال قسم الإشغالات ، ورجال قسم الإزالات ، ورجال قسم الكهرباء بجانب معدات الحملة الميكانيكية، وقامت الحملة المكبرة بتنفيذ 21 قرار إزالة للتعديات والإشغالات بجانب إزالة جميع "التاندات" والعشوائيات بالحارات الجانبية لمجمع المواقف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة بمجمع المواقف.