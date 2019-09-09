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مرأة

البنجر يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:54 م
رنا عصمت
أكد الدكتور خالد يوسف خبير التغذية والصحة العلاجية، أن البنجر مهم جدًا للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، حيث انه يعمل على خفض ضغط الدم بشكل سريع جدًا.

وأكد خبير التغذية، أنه عند تناول كوب واحد من عصير البنجر يلاحظ هبوط ضغط الدم بصورة ملحوظة بعد ساعة واحدة او أقل من تناوله، وعند الاستمرار فى تناول البنجر وشرب عصير البنجر بصورة يومية قد لا يحتاج مريض ضغط الدم لتناول أدوية ارتفاع ضغط الدم.

وتابع قائلًا: "يساعد البنجر ايضًا على تهدئة الأعصاب بشكل كبير مما يساعد ايضًا على خفض ضغط الدم، منوها بأن البنجر مفيد جدًا للقلب ويقي من تصلب الشريان، حيث انه يساعد على تدفق الدم في الجسم ووصوله الى القلب بصورة جيدة".

ونصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب بتناول عصير البنجر .

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