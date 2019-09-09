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فن

بيومى فؤاد يتعاقد على فيلم حضور وانصراف

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:28 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
شيري نبيل
تعاقد الفنان بيومي فؤاد بشكل رسمي على المشاركة في فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان "حضور وانصراف"، والمقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ويضم نخبة من الفنانين، منهم أسماء أبواليزيد، ومحمد ثروت وغيرهما من النجوم، بقيادة ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني المالكة لـتامر مرسي، ومن المحتمل طرحه بموسم منتصف العام الدراسي المقبل.

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك في فيلم "ديدو.. أرجوك لا تفعصنى سهوا"، بطولة كريم فهمي وأحمد فتحي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وهدى المفتي وغيرهم، ومجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

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