رسامة شمامسة جدد بكنيسة مارجرجس منشية الصدر

صلى نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس منشية الصدر, بمشاركة القمص بيشوى جورج راعى الكنيسة.



واحتفلت الكنيسة بإقامة نهضة روحية بمناسبة عيد النيروز التي تقيمها الكنيسة ١٢ سبتمبر الجاري، بحضور مجموعة من الأطباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة.



وعقب صلاة الصلح بالقداس صلى الأنبا ميخائيل صلوات رسامة الشمامسة لمجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها، في رتب إبصالتس وأغنسطس وايبدياكون.

