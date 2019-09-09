هارد لاك لبيراميدز .. أحمد صلاح حسني يهنئ الزمالك

علق الفنان أحمد صلاح حسني على فوز نادي الزمالك بكأس مصر عقب تغلبه على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة أمس.



وغرد منذ قليل قائلًا :" مبروك لجماهير الزمالك بطولة كأس مصر وهارد لاك لبيراميدز الذي لم يستحق المباراة عكس الزمالك الكأس بالأمس ذهبت لمن يستحق .. الدوري سيكون دوري محترم ويحتاج تركيز من المدربين واللاعبين وتدوير لكل اللاعبين لأن ١١ لاعبا لا يستطيعون في ظل الصراع الشرس المتوقع تحمل موسم كامل بمفردهم " .



ونجح أشرف بنشرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز حيث تمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.



ضم تشكيل الزمالك كلًا من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا، خط الهجوم: مصطفي محمد.

