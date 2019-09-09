شريف سلامة: الدور وراء حماسي لمسلسل نصيبي وقسمتك 3

أكد الفنان شريف سلامة في تصريح خاص أن الدور الجيد وراء موافقته على المشاركة في بطولة الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، موضحًا أن القصة التي يقدمها من خلال هذا العمل تتحدث عن دور التكنولوجيا في حياتنا .



كان مسلسل نصيبى وقسمتك حقق نجاحا كبيرا منذ عرض الجزء الأول له رغم عرضه خارج السباق الرمضانى، إلا أنه لفت الأنظار إليه كونه يتطرق إلى قضايا اجتماعية جديدة ومختلفة عن المألوف وجاءت تجربة الجزء الثانى لتشهد نجاحا أكبر من الجزء الأول، خاصة أنها اعتمدت على شكل مختلف فى الدراما، حيث يقدم المؤلف حكاية على مدار خمسة أيام وكان ذلك دافعا لتقديم نصيبى وقسمتك الجزء الثالث.



ويتم حاليا عرض الحكاية الأولى من نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والتى تحمل اسم "اتفضلوا فى الصالون" والتى تجمع فى بطولته هنا شيحة وهانى عادل وتأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى وتكشف الحكاية الأولى عن تفاصيل الزواج ورفض الفتاة للعرسان الذين يتقدمون للزواج منها، وفى نفس الوقت تخوفها من تقدمها فى العمر.



ويأتى عرض نصيبى وقسمتك الجزء الثالث بعد عرض الجزء الأول والثاني والذى كتب أجزاءه المؤلف عمرو محمود ياسين، إلى كتابة الجزء الثالث الذي يتكون من 9 حكايات، وتدور أحداثه عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولته فنانة، ويتم تناولها في 5 حلقات.

