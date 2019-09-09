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رياضة

اليابان تفوز على بلغاريا 3-1 في بطولة العالم للكرة الطائرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:08 م
اليابان وبلغاريا
اليابان وبلغاريا
عبدالله هشام
حقق المنتخب الياباني فوزا على نظيره بلغاريا 3-1 بالمجموعة الرابعة في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات.

وجاءت نتيجة الأشواط : 25-20 ، 23- 25 ، 25-20، 25-8 .

وبذلك أصبح الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة بعد نهاية منافسات دور المجموعات : اليابان في المركز الأول ، بيرو المركز الثاني بفارق الأشواط عن تركيا، وجاءت تركيا في المركز الثالث و بلغاريا في المركز الرابع و احتلت الكونغو المركز الخامس ، لتلعب على المراكز من 17 – 20.

وتستضيف مصر بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي و صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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