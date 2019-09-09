اليابان تفوز على بلغاريا 3-1 في بطولة العالم للكرة الطائرة

حقق المنتخب الياباني فوزا على نظيره بلغاريا 3-1 بالمجموعة الرابعة في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات.



وجاءت نتيجة الأشواط : 25-20 ، 23- 25 ، 25-20، 25-8 .



وبذلك أصبح الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة بعد نهاية منافسات دور المجموعات : اليابان في المركز الأول ، بيرو المركز الثاني بفارق الأشواط عن تركيا، وجاءت تركيا في المركز الثالث و بلغاريا في المركز الرابع و احتلت الكونغو المركز الخامس ، لتلعب على المراكز من 17 – 20.



وتستضيف مصر بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي و صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.