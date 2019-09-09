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رياضة

العريان يعرض ملف استضافة مصر لكأس العالم للخماسي الحديث من 2021 حتى 2024 ‏

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:56 م
المهندس شريف العريان
المهندس شريف العريان
القسم الرياضي
عرض المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، ملف استضافة مصر لإحدى سلاسل بطولات كأس العالم خلال الأعوام من 2021 وحتى 2024 خلال اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للعبة التى تقام على ‏هامش بطولة العالم للكبار وبطولة العالم لليزر رن المقامة بالمجر.

وقد ترشحت مصر بهذا الملف بناءً على الخطاب المرسل من قبل مسئولو الاتحاد الدولى لكل الدول ‏لتقديم ملفات للحصول على تنظيم إحدى سلاسل بطولات كأس العالم ‏من 2021 وحتى 2024.‏

وتتنافس مصر مع 6 دول لاستضافة ٤ بطولات لكأس العالم والدول المنافسة هي: الصين وبلغاريا، وبولندا، والمجر، وبيلاروسيا، وألمانيا.

وأوضح العريان أن المؤشرات تؤكد أن مصر ستكون من ضمن الدول الفائزة بشرف تنظيم احدى سلسلة بطولات كأس العالم و التي سيتم الإعلان عنها في يناير المقبل. حيث نجحت مصر بشكل مبهر في تنظيم احدى سلاسل كأس العالم على مدار الأعوام الماضية كما نجحت في تنظيم رائع لبطولة العالم للكبار عام 2017.

يذكر أن مصر قد توجت بذهبية الزوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث. كما فاز اللاعب المصري أحمد الجندي، للعام الثاني على التوالي، بجائزة أفضل لاعب ناشئ المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة.

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